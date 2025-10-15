ТСН у соціальних мережах

Дубль Роналду не допоміг збірній Португалії обіграти Угорщину в матчі відбору до ЧС-2026

Кріштіану забив 142-й та 143-й м'ячі за національну команду.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

Збірна Португалії вдома зіграла внічию з командою Угорщини в матчі 4-го туру групи F кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 2:2.

Уже на 8-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Аттіла Салай. Ще до перерви португальці відповіли дублем Кріштіану Роналду, який забив з гри на 22-й і 45+3-й хвилинах.

Для 40-річного Кріштіану це 142-й та 143-й забиті м'ячі за національну команду.

Утім, втримати переможний результат підопічні Роберто Мартінеса не зуміли – на 90+1-й хвилині нічию угорцям приніс точний удар Домініка Собослая.

Огляд матчу Португалія – Угорщина

В іншому матчі 4-го туру групи F збірна Ірландії вдома обіграла команду Вірменії з рахунком 1:0.

За два тури до фінішу Португалія з 10 очками лідирує в цьому квартеті. Угорщина (5 балів) посідає другу позицію, Ірландія (4 пункти) перебуває на третьому місці, а Вірменія (3 очки) йде останньою.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 португальці на виїзді зіграють з ірландцями, а угорці в гостях позмагаються з вірменами. Обидва матчі відбудуться 13 листопада.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

