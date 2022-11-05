Дубль Сікана дозволив "Шахтарю" розгромити "Інгулець" і повернутися на друге місце в УПЛ

Команда Ігоря Йовічевича наблизилася до "Дніпра-1", який очолює турнірну таблицю.

Донецький "Шахтар" розбив "Інгулець" в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:0 .

"Гірники" вийшли вперед на 18-й хвилині зустрічі – Дмитро Криськів відзначився з передачі Невена Джурасека.

Подвоїти рахунок "помаранчево-чорним" вдалося вже після перерви. На 69-й хвилині Данило Сікан, який у другому таймі вийшов на заміну, реалізував пенальті.

Той же Сікан на четвертій компенсованій хвилині оформив дубль і встановив остаточний рахунок. Асистував йому Криськів, який до свого гола додав ще й результативну передачу.

"Шахтар" з 23 очками піднявся на друге місце в УПЛ, посунувши луганську "Зорю" (22) на третю сходинку. Лідером чемпіонату залишається "Дніпро-1" (25). "Інгулець" з 4 пунктами посідає 15-ту позицію.

У наступному турі "гірники" 9 листопада зіграють з "Вересом", а петровці днем раніше протистоятимуть "Зорі".

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