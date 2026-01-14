- Дата публікації
Дубль Сікана та гол Батагова допомогли "Трабзонспору" знищити суперника в Кубку Туреччини
Українські футболісти "Трабзонспора" оформили чотири результативні дії за матч.
Дубль українського форварда Данила Сікана та гол+асист українського захисника Арсенія Батагова допомогли "Трабзонспору" розгромити "Істанбулспор АС" (6:1) в матчі другого раунду Кубка Туреччини.
У першому таймі команди обмінялися голами та пішли на перерву за рахунку 1:1. Однак на старті другої половини зустрічі господарі залишилися в меншості через вилучення Фахрі Керема.
"Трабзонспор" скористався чисельною перевагою і відправив п'ять м'ячів у ворота суперника. На 57-й хвилині гостей вивів уперед Батагов, який вийшов на поле в стартовому складі.
Наприкінці гри дубль оформив Сікан, який з'явився в другому таймі на заміну. В моменті з другим голом йому асистував Батагов. Таким чином, українські футболісти оформили чотири результативні дії за матч.
Ще один українець "Трабзонспора", вінгер Олександр Зубков, не потрапив до заявки на цей матч, оскільки продовжує відновлюватись після травми.
