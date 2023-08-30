Дубль та асист: Роналду допоміг "Аль-Насру" влаштувати розгром у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду допоміг своєму клубу розбити "Аль-Шабаб" у домашньому поєдинку 4-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Гра завершилася з рахунком 4:0 .

38-річний португалець вийшов у стартовому складі та провів на полі 86 хвилин. За цей час Роналду відзначився двома голами з пенальті, а також віддав результативну передачу на Садіо Мане.

Ще один м'яч у складі "Аль-Насра" забив Султан Аль-Ганнам. Зазначимо, що у другому таймі Крішітану міг оформлювати хет-трик, але віддав можливість пробити 11-метровий своєму одноклубнику Абдулрахману Гарібу, однак той не реалізував пенальті.

Огляд матчу

Таким чином, у двох останніх матчах "Аль-Насра" Роналду забив п'ять м'ячів. Раніше він відзначився хет-триком у грі з "Аль-Фатом" (5:0). До слова, на рахунку Мане в цих поєдинках три голи.

Після чотирьох турів "Аль-Наср" (6 очок) посідає шосте в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Лідирують чинний чемпіон – "Аль-Іттіхад" – та "Аль-Ахлі", які мають по 12 балів.

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