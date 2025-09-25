ТСН у соціальних мережах

Дубль та асист Мессі принесли "Інтеру" Маямі розгромну перемогу в матчі МЛС

В активі легендарного аргентинця вже 24 голи і 14 результативних передач у поточному сезоні американської ліги.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Зірковий нападник "Інтера" Маямі Ліонель Мессі допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу над "Нью-Йорк Сіті" (4:0) у матчі регулярного чемпіонату МЛС.

38-річний аргентинець провів на полі весь поєдинок, забивши два голи і зробивши результативну передачу.

Ще по одному м'ячу для "чапель" забили Бальтазар Родрігес і Луїс Суарес, який реалізував пенальті. Для уругвайського форварда це був перший матч від 1 вересня – він відбував дискваліфікацію за плювок в обличчя тренеру суперника у фіналі Кубка ліг.

Огляд матчу "Нью-Йорк Сіті" – "Інтер" Маямі

Зазначимо, що в активі Мессі вже 24 голи і 14 результативних передач у поточному сезоні американської ліги. Він очолює бомбардирські перегони МЛС.

"Інтер" Маямі з 55 очками посідає третє місце в турнірній таблиці Східної конференції. Від лідера – "Філадельфії" – підопічні Хав'єра Маскерано відстають на 5 балів, але мають дві гри в запасі.

У наступному матчі МЛС маямський клуб, співвласником якого є Девід Бекхем, 27 вересня на виїзді зіграє з "Торонто".

