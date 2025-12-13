Дубль Циганкова приніс "Жироні" вольову перемогу в матчі Ла Ліги

Віктор Циганков / x.com/GironaFC

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков оформив дубль у виїзному 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 та допоміг своїй команді перемогти "Реал Сосьєдад" з рахунком 2:1 .

У стартовому складі гостей вийшли два українські футболісти – Циганков та форвард Владислав Ванат.

Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою басків – на 35-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Гонсалу Гедеш.

У другому таймі підопічні Мічела здійснили камбек. На 76-й хвилині Циганков у штрафному майданчику обробив передачу Аззедіна Унаї й другим дотиком відправив м'яч у ворота.

Минуло ще вісім хвилин і Віктор оформив дубль. Українець ударом п'ятою у ближній кут замкнув простріл Алекса Морено з лівого флангу.

Зазначимо, що Циганкова замінили на 90-й хвилині, а Ваната зняли з гри одразу після перерви.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Жирона"

Завдяки цій перемозі "Жирона" (15 очок) залишила зону вильоту, піднявшись на 17-те місце в Ла Лізі. "Реал Сосьєдад" (16 балів) посідає 14-ту сходинку.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "біло-червоні" 21 грудня приймуть мадридський "Атлетіко", а баски днем раніше у гостях позмагаються з "Леванте".