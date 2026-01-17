Дубль Ваната приніс "Жироні" третю перемогу поспіль у Ла Лізі

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

Реклама

"Жирона" на виїзді обіграла "Еспаньйол" у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Зустріч на "RCDE Stadium" завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

Перемогу в каталонському дербі "біло-червоним" приніс дубль українського форварда Владислава Ваната.

24-річний українець двічі реалізував пенальті – на 45+3-й і 90+3-й хвилинах гри.

Реклама

Таким чином, Ванат забив у третьому поспіль матчі за "Жирону". В його активі вже 7 голів у поточному розіграші чемпіонату Іспанії, він є найкращим бомбардиром своєї команди.

Зазначимо, що Ванат відіграв повний матч. Участь у поєдинку також взяв український півзахиник Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі та був замінений на 82-й хвилині. Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.

Огляд матчу "Еспаньйол" – "Жирона"

Для підопічних Мічела це третя поспіль перемога в чемпіонаті Іспанії. Команда з 24 очками піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "Жирона" 26 січня прийматиме "Хетафе".

Реклама

Раніше повідомлялося, що "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.