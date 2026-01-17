ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Дубль Ваната приніс "Жироні" третю перемогу поспіль у Ла Лізі

Владислав двічі реалізував пенальті в каталонському дербі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" на виїзді обіграла "Еспаньйол" у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Зустріч на "RCDE Stadium" завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

Перемогу в каталонському дербі "біло-червоним" приніс дубль українського форварда Владислава Ваната.

24-річний українець двічі реалізував пенальті – на 45+3-й і 90+3-й хвилинах гри.

Таким чином, Ванат забив у третьому поспіль матчі за "Жирону". В його активі вже 7 голів у поточному розіграші чемпіонату Іспанії, він є найкращим бомбардиром своєї команди.

Зазначимо, що Ванат відіграв повний матч. Участь у поєдинку також взяв український півзахиник Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі та був замінений на 82-й хвилині. Ще один українець "Жирони" – воротар Владислав Крапивцов – провів гру на лавці для запасних.

Огляд матчу "Еспаньйол" – "Жирона"

Для підопічних Мічела це третя поспіль перемога в чемпіонаті Іспанії. Команда з 24 очками піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "Жирона" 26 січня прийматиме "Хетафе".

Раніше повідомлялося, що "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie