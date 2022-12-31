Дубль володаря "Золотого м'яча" допоміг "Реалу" повернутися на вершину Ла Ліги (відео)

"Вершкові" на один бал обійшли в таблиці "Барселону", яка має гру в запасі.

Мадридський "Реал" у виїзному матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги переміг "Вальядолід" – 0:2 .

Героєм поєдинку став французький форвард Карім Бензема. Чинний володар "Золотого м'яча" оформив дубль протягом шести хвилин – на 83-й він реалізував пенальті, а на 89-й відзначився з передачі Едуардо Камавінги.

Зазначимо, що господарі завершували зустріч у меншості. На 82-й хвилині пряму червону картку отримав нападник "Вальядоліда" Серхіо Леон.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Реал" (38 балів) очолив турнірну таблицю Ла Ліги, випередивши "Барселону" на одне очко. Щоправда, каталонці провели на матч менше – 31 грудня команда Хаві Ернандеса прийматиме в дербі "Еспаньйол".

"Вальядолід" посідає 15-ту сходинку, маючи 17 пунктів у своєму активі.

У наступному турі підопічні Карло Анчелотті 7 січня на виїзді зустрінуться із "Вільярреалом". Того ж дня "Вальядолід" завітає в гості до "Мальорки".

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