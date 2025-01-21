Дубль Ярмоленка приніс "Динамо" нічию в шаленому матчі Ліги Європи з "Галатасараєм" (відео)

Київське "Динамо" зіграло внічию з турецьким "Галатасараєм" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі завершився з рахунком 3:3 .

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі – Давінсон Санчес ударом головою замкнув подачу Дріса Мертенса з кутового.

На 21-й хвилині турецький клуб збільшив свою перевагу – Абдулкерім Бардакджі пробив здалеку, а м'яч рикошетом від Олександра Тимчика опинився у воротах Руслана Нещерета.

Перед перервою кияни скоротили відставання. На 45-й хвилині Віталій Буяльський з правого флангу віддав передачу на хід Владиславу Ванату, а той обійшов Фернандо Муслеру та проштовхнув м'яч до сітки воріт.

На старті другого тайму "Динамо" пропустило третій гол – пенальті на 53-й хвилині реалізував Віктор Осімхен. Цікаво, що арбітр спочатку вилучив з поля гравця турецького клубу Бариша Їлмаза, показавши йому другу жовту картку за гру рукою у штрафному майданчику киян. Але потім рефері переглянув відеоповтор (VAR) і скасував своє рішення. Замість цього він призначив 11-метровий у ворота української команди за фол з боку Тимчика.

На 68-й хвилині "Динамо" знову скоротило відставання у рахунку – Андрій Ярмоленко на дальній стійці замкнув подачу з кутового від Олександра Піхальонка.

На 81-й хвилині кияни зрівняли рахунок – Ярмоленко оформив дубль, ударом головою замкнувши навіс Буяльського з правого флангу. Тож поєдинок закінчився бойовою нічиєю.

Огляд матчу "Галатасарай" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для команди Олександра Шовковського це перше набране очко в основному раунді Ліги Європи. Раніше "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1), зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4), поступилося "Вікторії" Пльзень (1:2) та розгромно програло "Реал Сосьєдаду" (0:3).

"Динамо" залишилося на останньому, 36-му місці у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. Ще за підсумками попереднього туру "біло-сині" достроково втратили шанси на вихід до плейоф.

"Галатасарай" (13 очок) посідає п'яту позицію турнірної таблиці Ліги Європи та майже гарантував собі вихід до плейоф.

У заключному турі основного етапу Ліги Європи, 30 січня, кияни позмагаються з латвійським РФШ, а стамбульський клуб зустрінеться з нідерландським "Аяксом".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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