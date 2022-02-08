Дубль зі штрафних і два пенальті після VAR: команда українця Коваленка "зарубилася" з аутсайдером Серії А

Дубль зі штрафних і два пенальті після VAR: команда українця Коваленка "зарубилася" з аутсайдером Серії А

Віктор пропустив зустріч через м'язовий дискомфорт.

"Спеція" орендованого в "Аталанти" українського півзахисника Віктора Коваленка зіграла внічию ( 2:2 ) з аутсайдером ліги "Салернітаною" в матчі 24-го туру італійської Серії А.

Поєдинок вийшов надзвичайно напруженим. Уже на третій хвилині Сімоне Верді в дебютному матчі за "Салернітану" чудовим ударом зі штрафного в "дев'ятку" вивів свою команду вперед.

На 11-й хвилині гості відповіли своїм голом. І допоміг їм у цьому VAR - саме після перегляду відеоповторів арбітр призначив пенальті, який реалізував Рей Манай.

На 16-й хвилині "Салернітана" знову повела в рахунку - Верді оформив дубль зі штрафного, влучивши в ту ж ліву "дев'ятку". Проте "Спеція" 30-й хвилині змогла вдруге відігратися - знову ж таки пенальті призначили після VAR, але тепер 11-метровий успішно виконав Даніеле Верде - 2:2.

Коваленко не потрапив до заявки "Спеції" на цю гру, оскільки напередодні матчу відчув м'язовий дискомфорт. Всього в поточному сезоні Віктор провів 15 поєдинків за італійський клуб у Серії А, забив один гол і зробив три результативні передачі.

Після 24 турів "Спеція" Коваленка набрала 26 очок і йде 15-ю в таблиці італійського чемпіонату.

Що стосується "Салернітани", то вона замикає Серію А з 11 балами після 23 зустрічей.

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