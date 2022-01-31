Дубль зіркового новачка та відбитий пенальті: "Шахтар" здобув другу перемогу на турецькому зборі

Підопічні Роберто Де Дзербі виграли гольову перестрілку у "Црвени Звєзди".

Донецький "Шахтар" провів третій контрольний спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі перемогла сербську "Црвену Звєзду" з рахунком 3:2.

Героєм зустрічі став зимовий новачок "гірників" Давід Нерес, який перебрався до "Шахтаря" з амстердамського "Аякса". 24-річний бразильський вінгер оформив дубль, забивши на 18-й і 72-й хвилинах. Це перші голи Нереса за донецький клуб.

Автором ще одного м'яча за українську команду став Михайло Мудрик, який відкрив рахунок на 13-й хвилині. За сербський колектив відзначалися Александар Драгович (58 хвилина) та Охі Омойжуанфо (68 хвилина). За десять хвилин до кінця зустрічі, за рахунку 3:2, серби мали чудовий шанс врятувати нічию, але воротар "помаранчево-чорних" Анатолій Трубін відбив пенальті.

Додамо, що в першому матчі турецького збору підопічні Де Дзербі розгромили австрійський "Вольфсбергер" з рахунком 4:1. А в другому спарингу "гірники" зіграли внічию з "Маріуполем" - 0:0.

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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