Дублем у ворота "Кривбаса": Ярмоленко наблизився до бомбардирського рекорду УПЛ

Андрію залишилося забити лише три голи, щоб порівнятися з найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

Максим Приходько
Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко наблизився до історичного бомбардирського рекорду української Прем'єр-ліги (УПЛ).

36-річний лідер "біло-синіх" оформив дубль у виїзному матчі 25-го туру УПЛ проти "Кривбаса", чим приніс своїй команді перемогу в надгольовій перестрілці — 5:6.

Ярмоленко вийшов на заміну на 73-й хвилині поєдинку. На 76-й хвилині він зрівняв рахунок (5:5), а на 87-й забив вирішальний м'яч — 5:6.

Матч між "Кривбасом" та "Динамо" став найрезультативнішим в історії УПЛ. Досі ніколи команди не забивали 11 голів в одному поєдинку.

Це 120-й та 121-й голи Ярмоленка в УПЛ. Він посідає третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

Більше за Ярмоленка забили лише Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

Контракт Андрія з "Динамо" розрахований до завершення сезону-2025/26. Минулого літа він анонсував, що поточний сезон стане для нього останнім у ролі професійного футболіста.

Тож Ярмоленко має ще п'ять матчів цього сезону УПЛ, щоб повторити чи навіть побити рекорд Шацьких. У них суперниками "Динамо" будуть "Шахтар", ЛНЗ, "Колос", "Полтава" і "Кудрівка".

Наразі "Динамо" (47 очок) посідає третє місце в УПЛ. Також підопічні Ігоря Костюка вийшли до фіналу Кубка України, де 20 травня у Львові поборються за трофей із сенсаційним "Черніговом", який виступає у Першій лізі.

