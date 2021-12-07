Дублі Мбаппе та Мессі дозволили ПСЖ розгромити "Брюгге" в Лізі чемпіонів (відео)

Поєдинок не мав турнірного значення для французького клубу.
ПСЖ на власному полі переміг "Брюгге" в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 4:1.
Парижани одразу взялися за справу та тричі вразили ворота суперника в першому таймі. Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Кіліан Мбаппе.
Через п'ять хвилин талановий француз оформив дубль.
На 38-й хвилині Мбаппе відзначився асистом, а забив красивим ударом з-за меж штрафного Ліонель Мессі.
На 68-й хвилині бельгійська команда скоротила відставання зусиллями Матса Рітса.
Крапку в грі на 76-й хвилині поставив Мессі - аргентинець оформив дубль, реалізувавши пенальті.
Зазначимо, що український захисник "Брюгге" Едуард Соболь весь матч провів на лаві запасних.
- У паралельному матчі цієї групи "Манчестер Сіті" програв "Лейпцигу" (1:2), українець Олександр Зінченко відзначився асистом.
- Команда Маурісіо Почеттіно вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з другого місця групи, а "Сіті" - з першого. "РБ Лейпциг" продовжить виступи в Лізі Європи., а "Брюгге" фінішував останнім та залишився без єврокубкової весни.