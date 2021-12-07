Дублі Мбаппе та Мессі дозволили ПСЖ розгромити "Брюгге" в Лізі чемпіонів (відео)

Дублі Мбаппе та Мессі дозволили ПСЖ розгромити "Брюгге" в Лізі чемпіонів (відео)

Поєдинок не мав турнірного значення для французького клубу.

ПСЖ на власному полі переміг "Брюгге" в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 4:1 .

Парижани одразу взялися за справу та тричі вразили ворота суперника в першому таймі. Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Кіліан Мбаппе.

Через п'ять хвилин талановий француз оформив дубль.

На 38-й хвилині Мбаппе відзначився асистом, а забив красивим ударом з-за меж штрафного Ліонель Мессі.

На 68-й хвилині бельгійська команда скоротила відставання зусиллями Матса Рітса.

Крапку в грі на 76-й хвилині поставив Мессі - аргентинець оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Зазначимо, що український захисник "Брюгге" Едуард Соболь весь матч провів на лаві запасних.