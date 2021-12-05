Дудченко - в топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Тріумфував у персьюті норвежець Ветле Шостад Крістіансен.
У неділю, 5 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча гонка переслідування
Україну в ній представляли двоє біатлоністів. Дмитро Підручний за підсумками спринту стартував 24-м з відставанням від лідера Себастьян Самуельссона в 1 хвилину 19 секунд. Антон Дудченко пішов на дистанцію 44-м (+1.53).
На фініші Дудченко посів 19-ту сходинку, а Підручний став 32-м.
Перемогу в персьюті здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен, "срібло" взяв швед Себастьян Самуельссон, а бронзову нагороду - француз Емільєн Жаклен.
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) 30:14.8
2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+1+1) +9.8
3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+1) +11.0
...
19. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +1:48.2
32. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +2:36.2
Цією гонкою завершився другий етап в Естерсунді. Раніше сьогодні відбулася жіноча естафета, де Україна замкнула топ-10.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
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