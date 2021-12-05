Дудченко - в топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Дудченко - в топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Тріумфував у персьюті норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

У неділю, 5 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча гонка переслідування

Україну в ній представляли двоє біатлоністів. Дмитро Підручний за підсумками спринту стартував 24-м з відставанням від лідера Себастьян Самуельссона в 1 хвилину 19 секунд. Антон Дудченко пішов на дистанцію 44-м (+1.53).

На фініші Дудченко посів 19-ту сходинку, а Підручний став 32-м.

Перемогу в персьюті здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен, "срібло" взяв швед Себастьян Самуельссон, а бронзову нагороду - француз Емільєн Жаклен.

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) 30:14.8

2. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+1+1) +9.8

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+1) +11.0

...

19. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +1:48.2

32. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+2) +2:36.2

Цією гонкою завершився другий етап в Естерсунді. Раніше сьогодні відбулася жіноча естафета, де Україна замкнула топ-10.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

Читайте також:

Джима - у топ-15: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок

Найкраща біатлоністка світу про російських колег: вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують