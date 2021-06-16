Дуель поглядів Ф'юрі і Вайлдера завершилася рекордом: яке досягнення встановили боксери (відео)

Суперважковаговики здивували стійкістю.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і колишній володар титулу Деонтей Вайлдер провели дуель поглядів перед третім боєм.

Підсумок заходу - рекорд, який встановили британець і американець. Їхня дуель поглядів тривала більше п'яти з половиною хвилин. Першим очі у бік відвів Деонтей.

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), 1 нічия і 1 поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв нокаутом британцю і втратив пояс WBC.

британцю і втратив пояс WBC. На рахунку 32-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ф'юрі пообіцяв розколоти Вайлдеру череп.

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