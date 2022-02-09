Дует українських футболістів створив шедевральний гол в Угорщині: відео

Один асистував, інший - майстерно "поклав" ігрове знаряддя.

Українські футболісти Іван Петряк та Богдан Лєднєв стали творцями розкішного м'яча в Кубку Угорщини.

Гравці, які виступають за МОЛ "Фехервар", на 16 хвилині матчу 1/8 фіналу турніру проти представника другого дивізіону "Сегеда" (3:0) забили доволі видовищний гол. Петряк, віддавши передачу від Лєднєва, "поклав" ігрове знаряддя точно у верхній кут воріт суперника, з яким голкіпер не зумів нічого вдіяти.ї

Також зазначимо, що з відбору Богдана на чужій половині розпочалася ще й третя результативна атака.

До вашої уваги відео з цим неперевершеним м'ячем.

Матч завершився переконливою перемогою "Фехервара" з рахунком 3:0. Цей результат дозволив їм пробитися до чвертьфіналу змагань;

Окрім Петряка та Лєднєва у складі "Фехервара" також зіграв ще один українець - Євген Макаренко. Також за цей клуб виступає Артем Шабанов. Він, як і Лєднєв, взятий "Фехерваром" в оренду в київського "Динамо";

"Фехервар" минулого року дістався фіналу турніру.

Додамо, що Петряк забив уже шість голів у 20 матчах цього сезону. Лєднєв провів три поєдинки, в яких зробив два асисти.