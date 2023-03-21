"Думала, що можу не дожити до наступного Різдва": легендарна тенісистка вдруге перемогла рак

Титулована чеська тенісистка Мартіна Навратілова заявила, що зуміла вилікувати дві форми раку, які в неї діагностували минулого року.

Про це 66-річна колишня перша ракетка світу розповіла в інтерв'ю Пірсу Моргану на TalkTV.

"Наскільки відомо лікарям, раку у мене немає. Три дні я була у повній паніці після того, як дізналася про хворобу, думаючи, що можу не дожити до наступного Різдва.

У мене в голові з'явився список всіх речей, які я хотіла б зробити. І це може звучати дуже поверхнево, але я подумала: "На якому крутому авто я хочу їздити, якщо проживу рік?" Мені все ще потрібно зробити опромінення правої молочної залози, але лише на кілька тижнів, і це більше профілактика, ніж лікування", – зізналася Навратілова.

Раніше лікарі діагностували у тенісистки рак горла першої стадії і рецидив раку молочної залози після того, як у листопаді 2022 року вона помітила у себе збільшені лімфовузли біля шиї.

Зазначимо, що 2010 року у знаменитої спортсменки вже був рак грудей, але вона змогла побороти хворобу після проходження курсу променевої терапії.

За свою кар'єру Навратілова виграла 59 титулів "Великого шолома" в одиночному і парному розрядах. Їй належить рекорд за кількістю титулів в одиночному розряді (167).

Крім того, Навратілова – друга тенісистка за тривалістю лідерства в рейтингу WTA (332 тижні) За цим показником вона поступається тільки німкені Штеффі Граф (377).

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