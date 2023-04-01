"Думаєш, як вижити до наступного дня": Ломаченко без згадки про РФ висловився про війну в Україні

Василь вкотре не наважився розповісти, хто розв'язав війну в його країні.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко на пресконференції, присвяченій його майбутньому поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Гейні, відповів на запитання про війну в Україні.

Уродженець Білгород-Дністровського обмежився загальними фразами, так і не наважившись заявити, що саме Росія розв'язала війну проти України.

"Ти не можеш думати про своє майбутнє, коли до твоєї домівки прийшла війна. Ти просто думаєш про життя, свою сім'ю і про людей, які тебе оточують.

Ти просто думаєш про те, як зможеш вижити до наступного дня. Ти не можеш думати про свою роботу, про спорт чи щось інше. Ти просто думаєш про захист", – сказав Ломаченко.

Також Василь заявив, що бій проти Гейні є найголовнішим у його кар'єрі, адже для нього це остання можливість завоювати звання абсолютного чемпіона світу.

"Я буду чесним з вами, це мій останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу. Ось чому це дуже важливо. Хвилювання? Я не думаю про це. Я просто зосереджуюсь на нашому поєдинку, на своїй меті.

Це найважливіший момент у моїй професійній кар'єрі. Цей бій – це мій шанс. Я не хочу говорити про майбутнє. Ми не знаємо, яким буде результат", – резюмував Ломаченко.

Поєдинок між Ломаченком і Гейні відбудеться в ніч проти 21 травня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стоятимуть всі пояси легкого дивізіону, які належать американцю.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко та Гейні відреагували на офіційне оголошення бою за звання "абсолюта".

Також українець і американець провели першу дуель поглядів перед титульним поєдинком.

У своєму останньому бою, у ніч проти 30 жовтня 2022 року, Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

над американцем Джемейном Ортісом. На рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Гейні став абсолютним чемпіоном світу в червні 2022 року, здолавши австралійця Джорджа Камбососа. У жовтні американець повторно переміг Камбососа та захистив титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У послужному списку 24-річного американця 29 перемог (15 – нокаутом) у 29 поєдинках на профірингу.

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