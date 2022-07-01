"Думаєте, щось змінилося б?": білоруський біатлоніст виправдав мовчання співвітчизників про війну в Україні

Ексбіатлоніст збірної Білорусі Максим Воробей висловився щодо того, чому більшість білоруських спортсменів не виступили на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Білоруський біатлоніст вважає, що це б все одно ні на що не вплинуло. Також Воробей зазначив, що в збірній Білорусі засмутилися через відсторонення від етапів Кубка світу.

"Говорили завжди, що спорт поза політикою, але білорусів вирішили виключити. Чому наші біатлоністи не виступили на підтримку України? Думаєте, від цього щось змінилося б? Ми ні на що не можемо вплинути. Спортсмени зосереджені на тренуваннях, змаганнях.

Чи були ті, хто не хотів їхати на старти до Росії через війну? Так. Але зрештою поїхали майже всі. Рано чи пізно це все одно було б. Треба продовжувати працювати та виступати незалежно від рівня змагань", - сказав Воробей в інтерв'ю Zerkalo.io.

За інформацією by.tribuna.com, навесні цього року білоруські біатлоністи Максим Воробей та Роман Єлетнов відмовилися їхати на змагання до Росії, за що були позбавлені премій. Також з'являлася інформація, що обох біатлоністів було виключено зі збірної рішенням тренерського штабу.

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