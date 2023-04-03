"Думаю, цей поєдинок відбудеться": Усик зробив несподівану заяву щодо бою з Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик оцінив ймовірність проведення бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі в майбутньому.

36-річний українець вірить, що його поєдинок з британцем відбудеться, але це станеться пізніше.

"Думаю, цей поєдинок з Тайсоном Ф'юрі відбудеться, але не так, як планувалося 29 квітня. У тренувальному таборі я зробив багато роботи, яку ми запланували. Я поліпшив деякі свої результати в плаванні, бігу, їзді на велосипеді, затриманні дихання. І я дуже радий, що зараз перебуваю вдома, серйозно кажу.

Звісно, я теж дуже хотів би бути зараз у таборі, тому що протягом трьох із половиною місяців я виконав неймовірно багато роботи. Ще залишався один місяць, але все зупинилося, я повернувся додому, займаюся домашніми справами та своїми справами, які потребували мене тут.

Знаєш, я людина, яка вірить. Все, що не робиться в житті – я дивлюсь на це з дуже великим позитивом. Значить, так треба було, значить Господь мене зупиняє, дає паузу якусь для того, щоб потім я краще стартував", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Кобелькова.

Раніше повідомлялося, що Усик розповів про причини зриву бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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