"Думаю про наш народ і вірю, що скоро все закінчиться": гравець "Динамо" розчулився, говорячи про Україну (відео)

"Думаю про наш народ і вірю, що скоро все закінчиться": гравець "Динамо" розчулився, говорячи про Україну (відео)

Півзахисник "Динамо" Київ Олександр Андрієвський не стримав сліз, коли йому поставили запитання, пов'язане з війною в Україні.

Після переможного благодійного матчу проти естонської "Флори" члени команди київського "Динамо" Олег Гусєв та Олександр Андрієвський давали пресконференцію.

Футболіста запитали, як у нинішній ситуації команді вдається перемикатися між спортивною та емоційною складовими гри.

"Це складно передати словами. Насамперед думаю про наш народ, який зараз переживає важкий період. Ми віримо, що скоро все закінчиться нашою перемогою і залишиться у минулому, як страшний сон. Хочу подякувати європейським країнам, усім, хто підтримує Україну, це дуже цінно, ми всі це відчуваємо. Разом ми переможемо фашизм. Справді, зараз важко говорити безпосередньо про футбол.

Також хочу подякувати нашим захисникам, ЗСУ – більше, ніж герої. Ми всім серцем та душею з ними. Уся наша команда, тренерський штаб, персонал допомагає як може. Думаю, тут ми можемо бути найбільш ефективними для них та для нашої країни", – сказав Андрієвський.

Нагадаємо, що київський клуб грав проти естонців не найсильнішим складом, оскільки ключові гравці "біло-синіх" вже вирушили до табору збірної України готуватися до плейоф відбору на ЧС-2022. У першому матчі 2022 року "синьо-жовті" в спарингу перемогли "Боруссію" Менхенгладбах (1:2).

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