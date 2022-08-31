"Думаю, що це буде чудовий бій": ексчемпіон світу зробив прогноз на поєдинок між Усиком і Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей поділився очікуваннями від можливої битви українського чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Британський ексбоксер висловив впевненість у тому, що об'єднавчий поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі обов'язково відбудеться.

Водночас він не назвав очевидного фаворита майбутнього бою, але зазначив, що саме Усик "на папері є абсолютним чемпіоном", хоча жоден із суперників ще не програвав на професійному рингу.

"Я повністю впевнений, що бій Ф'юрі з Усиком відбудеться. Я думаю, що у нас є два хлопці, які, безперечно, є першим і другим номерами, в якому порядку ви їх не поставили б. Тому тут може бути лише один. І ми дізнаємось, хто з них перший номер. На папері Усик - абсолютний чемпіон, але жоден із них не програвав. У Ф'юрі є нічия, але він помстився за неї двома достроковими перемогами.

Я думаю, що це чудовий бій, поєдинок дуже контрастних стилів, різних пропозицій. Як Тайсон Ф'юрі покаже себе проти хорошого і дрібнішого хлопця? Стів Каннінгем, ексчемпіон світу в крузервейті, досягав успіху у бою з Ф'юрі, але потім Тайсон використав свої габарити і роздер, розбив його. Чи виявиться Усик жорсткішим? Я вважаю, що так. Я думаю, що це буде чудовий бій. Із нетерпінням чекаю, коли ми нарешті отримаємо абсолютного чемпіона без будь-яких запитань", - сказав Хей в інтерв'ю Youtube-каналу iFL TV.

Також Хей прокоментував занадто емоційну поведінку Ентоні Джошуа після поразки Усику в реванші. Британець був вкрай розчарований і викинув за межі рингу чемпіонські пояси українця. Потім Ей Джей і сам пішов з рингу, але повернувся, аби взяти до рук мікрофон і прокоментувати свою поразку.

"Джошуа не міг діяти старанніше. Ставлю йому 10 балів із 10 за зусилля. Він не міг зробити більше, ніж готувався на тренуваннях. Джошуа намагався зробити те, що тренував. Що ще ти можеш зробити, коли викладаєшся на 100%? Він виклався на максимум.

Поведінка Джошуа після бою? Коли на рингу люди 36 хвилин пропускають удари по голові, вони мають дуже багато емоцій. Це була найбільша подія, де всі заперечували Джошуа і ставили проти нього. Він реалізував свою мрію.

Складно судити когось у його найгірший момент, коли людина стикається з найважчим випробуванням. Мене навіть не турбує, що Джошуа сказав після бою. Він сказав те, що сказав. Але я гарантую, що якби йому дали годину, щоб заспокоїтися, його слова були б зовсім іншими", - сказав Хей.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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