"Думаю, що це шоу": Усик висловився про суперечливу перемогу Ф'юрі над Нганну

Український чемпіон вважає, що "Циганський король" міг недооцінити свого суперника.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

За словами українця, який відвідав поєдинок у Саудівській Аравії, його здивувало те, що "Циганський король" у третьому раунді побував у нокдауні.

Водночас Олександр не виключає, що британець міг просто недооцінити представника змішаних єдиноборств.

"Чи переміг Тайсон у цьому бою? Я думаю, що це шоу. Побачимося 23 грудня. Чи додасть мені цей результат упевненості? Я не знаю. Гадки не маю. Послухайте, Нганну – чемпіон світу з ММА, він володіє важким ударом. Але тут був елемент несподіванки. Можливо, Тайсон Ф'юрі не сприймав його всерйоз: мовляв, боєць ММА, бла-бла-бла. Я не знаю.

Чи здивував мене нокдаун? Так, звісно. Я дивився і думав: "Вау-вау, Френсісе, обережніше, будь ласка". Я казав: "Тайсоне, джеб, джеб, рухайся, джеб", – сказав Усик у коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. Після завершення бою "Циганський король" та Усик у ринзі влаштували дуель поглядів.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхнього поєдинку ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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