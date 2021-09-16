"Дупця - топ": зіркова українська легкоатлетка засвітила ідеальні сідниці

Спортсменка навіть під час стартів захоплює фанатів своїми формами.

Українська легкоатлетка Марина-Бех Романчук поділилася фото, яким викликала захоплення у шанувальників.

В Instagram 26-річна стрибунка в довжину опублікувала знімок, зроблений під час одного з її виступів на змаганнях, засвітивши ідеальні сідниці.

instagram.com/marynabekh

Фанати відреагували на кадр яскравими компліментами. "Чудово", "Королева", "Так гаряче", "Сексі", "Досконалість існує", "Дівчина - вогонь", "Дупця - топ", - писали шанувальники.

Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.

Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.

На Олімпіаді в Токіо Марина стала 5-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук приголомшила шанувальників новими фото в купальнику з відпочинку.

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