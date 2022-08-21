"Дупу він свою поб'є": Усик відповів на зухвалу заяву Ф'юрі, викликавши регіт у залі (відео)

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик дотепно висловився щодо чемпіона за версією WBC британця Тайсона Ф'юрі.

На пресконференції після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа українського боксера запитали, що він думає про слова Ф'юрі, який заявив, що побив би Усика та Джошуа за одну ніч. Сашко відповів з гумором.

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"То йому сниться кожен день... Знаєте, що він поб'є? Дупу він свою поб’є", - сказав Усик, спричинивши вибух реготу в залі.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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