"Божевільню влаштували": дворазовий олімпійський чемпіон із РФ істерично висловився щодо шведських хокеїстів та російської КХЛ

Так, Фетісов назвав ці дії "дурдомом" і традиційно для представників країни-агресора навів фінансовий аргумент.

Про це Фетісов заявив у коментарі виданню РБК.

"Світ збожеволів. Не будуть вони брати гравців із КХЛ до збірної – їхні же хокеїсти не зароблять тут грошей. Швеція їм за збірну не платить, тому поки хтось ухвалюватиме рішення на користь того, де їм цікавіше і вигідніше грати, інші вирішують карати цих гравців ні за що. Дурдом влаштували.

Що їм дає збірна? Якщо вони підуть з клубів, але до збірної не потраплять і контракту тут уже не буде? Шведам набагато вигідніше залишитися в КХЛ", - істерично висловився Фетісов.

Зазначимо, що відповідне рішення щодо того, аби не викликати до національних збірних країн гравців із КХЛ ухвалила Федерація хокею Швеції через повномасштабну війну, яку Росія вже сьомий місяць веде проти України.

Додамо, що після повномасштабного вторгнення РФ до України російський хокей опинився в ізоляції. Російські та білоруські команди вигнали з міжнародних змагань, а РФ позбавили права на проведення ЧС-2023. Крім того, КХЛ покинули два клуби - фінський "Йокеріт" і ризьке "Динамо".

Раніше стало відомо, що Фінляндія також не викликатиме до збірної хокеїстів із російських чемпіонатів.

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