"Душею і серцем ми залишаємось вдома": українські хокеїстки влаштували перфоманс в Італії (відео)

Спортсменки підтримали співвітчизників.

Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" перед стартом у кубку європейських чемпіонів, провів перформанс на підтримку України.

Хокеїстки підняли синьо-жовті таблички з назвами українських міст-героїв.

"Знаходячись так далеко від домівки фізично, душею і серцем ми залишаємось там. То ж ми хотіли ще раз нагадати усій Європі (адже географія представників наших змагань дійсно широка), що українці – це супергерої. Перелік міст, що постраждали в рази більший, але це ті, що зазнали руйнувань і катувань найсильніше", – йдеться у повідомленні.

В Італії "Сумчанка" зіграла другий матч групового турніру кубку європейських чемпіонів з хокею на траві у дивізіоні "Трофі". Українки розгромили суперниць клубу "Ольстен" з Швейцарії - 8:1.

Раніше повідомлялося, що перед матчем із США українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з Росією.

Читайте також:

Гравець клубу УПЛ організував у Коломиї благодійний турнір на підтримку ЗСУ (фото)

"Панікували, коли спрацьовував газовий котел": український баскетболіст прихистив біженців з Харківщини

Легенда "Шахтаря": я народився у Криму і не міг повірити у початок війни з Росією