"Душу й тіло ми положим за нашу свободу": зірки спорту привітали українців із Днем Незалежності

У середу, 24 серпня, вся Україна святкує 31-шу річницю проголошення Незалежності.

Привітати співвітчизників з цим важливим святом вирішили зокрема й відомі українські спортсмени, завдяки яким на міжнародних аренах лунає гімн нашої держави та піднімається синьо-жовтий прапор.

Колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко

"Друзі! Не такою ми собі уявляли 31-шу річницю Незалежності України… Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу й українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Незалежності!", - написав легендарний боксер, а нині мер Києва.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв

"Ми віримо в себе у майбутньому. У нашій сильній, незалежній країні. З нашим Кримом і моїм рідним Донбасом. Дякую кожному нашому Захиснику та Захисниці. З Днем Незалежності, Україно!", - написав Верняєв.

Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля

"Ще ніколи в сучасній історії України ми не цінували свою незалежність так, як останні 8 років. Ніколи так згуртовано і сміливо за неї не боролися, як останні 6 місяців. Усі разом. Кожен на своєму фронті. Попри біль, сльози, кров і піт ми всі стоїмо до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! З Днем Незалежності", - написав Зозуля.

Українська дзюдоїстка, призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід

Фото: instagram.com/dariabilodid7

Воротар донецького "Шахтаря" Андрія Пятов

"31 рік Україна незалежна! Чи цінували ми свою незалежність? Недооцінювали. Ставились до неї як до чогось простого та належного. Скільки зусиль та життів було покладено заради того дня, 24 серпня 1991 року. Не задумувалися. Ми вчили історію України після радянських правок. А наші батьки взагалі її не знали, бо жили у Союзі, де все українське або знищувалось, або принижувалось. Зараз ми знаємо ціну своїй незалежності. Це дорога й страшна ціна. Та цей урок ми засвоїли вже на 100%. Бо історія незалежності твориться зокрема сьогодні. А ми є її частиною, Зі Святом, моя Україна! Незламна та незалежна!", - написав футболіст.

Українська тенісистка Еліна Світоліна

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу"… Ці слова із гімну України стали пророчими. За свою свободу ми будемо боротися!

Вітаю всіх із Днем Незалежності! Дякую нашим захисникам і захисницям, які ціною власного життя виборюють для нас свободу та майбутнє", - написала Світоліна.

Чемпіон Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі Жан Беленюк

"24.08.1991 - ми отримали Незалежність. 24.02.2022 - ми дізналися про її справжню ціну! З Днем Незалежності, Україно!Переможемо!", - написав Беленюк.

24.08.1991 - ми отримали Незалежність 24.02.2022 - ми дізналися про її справжню ціну! З Днем Нежалежності, Україно! Переможемо! Опубліковано Zhan Beleniuk Вівторок, 23 серпня 2022 р.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко

"Сьогодні, на тридцять першому році Незалежності України, ми боремося за право бути вільними та жити під мирним небом. Хочу подякувати всім, хто захищає нашу свободу, ми завжди пам'ятаємо наших героїв, які віддали життя за Україну. Із Днем Незалежності", - написав Шевченко.

Today, on the thirty-first year of Ukraine's Independence, we are fighting for the right to be free and live under the peaceful sky.

I want to thank everyone who is defending our freedom, we always remember our heroes who gave their lives for Ukraine.

Happy Independence Day ! pic.twitter.com/GwhLD8a9ze — Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 24, 2022

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко

"Сьогодні День Незалежності України. Ми повинні святкувати, а натомість змушені боротися. Тому що 6 місяців тому імперіалістська сила вирішила атакувати нас, щоб забрати нашу свободу та наші життя. Щоб позбавити нас права на існування. Сьогодні я хочу вшанувати героїв, які віддали свої життя. Їхня самопожертва нагадує нам про те, що свобода не є безкоштовною.

Також сьогодні я хочу віддати шану вільному світу, який підтримує нас. Без вас не було б опору. Дякую. Також варто відзначити неймовірну силу волі всіх українців. Жінок та чоловіків. Молодих та літніх людей. Усі українці - воїни демократії. Усі вони - борці за свободу.

Ми боремося за нашу незалежність та за незалежність вільного світу. Тож сьогодні, по всій Європі та по всьому світу, скажімо голосно та чітко: "Ми всі є українцями. Слава Україні!", - сказав Кличко-молодший у відеозверненні.

Чинний чемпіон Bellator Ярослав Амосов

"Із днем народження, Україно. Із Днем Незалежності. Найкраща країна у світі", - написав Амосов.

Нагадаємо, напередодні українські спортсмени привітали співвітчизників із Днем прапора.

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