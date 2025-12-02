"Дуже боляче від цієї втрати": Ребров зворушливо відреагував на смерть легенди "Динамо"

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть легендарного футболіста київського "Динамо" Володимира Мунтяна.

Керманич національної команди опублікував зворушливий допис на своїй сторінці в Instagram.

Мунтян пішов з життя 1 грудня на 80-му році після тривалої хвороби.

"Остання наша розмова була після матчу з Ісландією…

Володимир Федорович Мунтян зателефонував і привітав з виходом до плейоф. Він уже був у важкому стані, але все одно знайшов сили підтримати – так, як умів лише він.

Ми домовилися, що скоро обов'язково зустрінемось… Не встигли... Дуже боляче від цієї втрати…

Для всіх нас він був легендою. Але для мене – ще й учителем, наставником і кумиром. Під його керівництвом я грав в олімпійській збірній. Потім вже свої перші тренерські кроки робив теж під його керівництвом – в молодіжці "Динамо".

Володимир Федорович завжди знав, як підтримати, що сказати, як додати впевненості так, як мало хто вмів. Я вдячний долі, що мав честь знати його й вчитися в нього!

Втрата таких людей ранить. Але його уроки, його ставлення до футболу й до людей – залишаться зі мною назавжди. Дякую за все, Володимире Федоровичу! Вічна пам'ять...", – написав Ребров.

Мунтян у складі "Динамо" сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР, а також виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року.

За збірну СРСР він відіграв 49 матчів і забив сім м'ячів, ставши віцечемпіоном Європи 1972 року.

Після закінчення ігрової кар'єри Мунтян входив до штабу збірної України в її перших матчах, тренував молодіжку "синьо-жовтих", національну команду Гвінеї, криворізький "Кривбас", полтавську "Ворсклу" та низку інших клубів УПЛ. Працював у тренерському штабі "Динамо" та "Динамо-2".

Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.