- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 2 хв
"Дуже боляче від цієї втрати": Ребров зворушливо відреагував на смерть легенди "Динамо"
Керманич національної команди вшанував пам'ять Володимира Мунтяна.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть легендарного футболіста київського "Динамо" Володимира Мунтяна.
Керманич національної команди опублікував зворушливий допис на своїй сторінці в Instagram.
Мунтян пішов з життя 1 грудня на 80-му році після тривалої хвороби.
"Остання наша розмова була після матчу з Ісландією…
Володимир Федорович Мунтян зателефонував і привітав з виходом до плейоф. Він уже був у важкому стані, але все одно знайшов сили підтримати – так, як умів лише він.
Ми домовилися, що скоро обов'язково зустрінемось… Не встигли... Дуже боляче від цієї втрати…
Для всіх нас він був легендою. Але для мене – ще й учителем, наставником і кумиром. Під його керівництвом я грав в олімпійській збірній. Потім вже свої перші тренерські кроки робив теж під його керівництвом – в молодіжці "Динамо".
Володимир Федорович завжди знав, як підтримати, що сказати, як додати впевненості так, як мало хто вмів. Я вдячний долі, що мав честь знати його й вчитися в нього!
Втрата таких людей ранить. Але його уроки, його ставлення до футболу й до людей – залишаться зі мною назавжди. Дякую за все, Володимире Федоровичу! Вічна пам'ять...", – написав Ребров.
Мунтян у складі "Динамо" сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР, а також виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року.
За збірну СРСР він відіграв 49 матчів і забив сім м'ячів, ставши віцечемпіоном Європи 1972 року.
Після закінчення ігрової кар'єри Мунтян входив до штабу збірної України в її перших матчах, тренував молодіжку "синьо-жовтих", національну команду Гвінеї, криворізький "Кривбас", полтавську "Ворсклу" та низку інших клубів УПЛ. Працював у тренерському штабі "Динамо" та "Динамо-2".
Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.