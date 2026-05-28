"Дуже хоробрий": у WBC назвали наступного суперника Усика після перемоги над Верховеном
Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним опонентом українця повинен стати німець Агіт Кабаєл.
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном повинен провести бій з німцем Агітом Кабаєлом, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.
"Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Він заслужив це право. Він брав участь у тому грандіозному шоу надважковаговиків три роки тому в Саудівській Аравії та переміг усіх, включно з Френком Санчесом, який і сам щойно здобув неймовірну перемогу. Бій між Агітом і Олександром повинен відбутися цього року. Ми офіційно замовимо його, а далі подивимося.
У Агіта чудові удари по корпусу. Він не такий високий, як більшість надважковаговиків, але дуже хоробрий", — наводить слова Сулеймана офіційний сайт WBC.
33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.
Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.
Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.
Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.
Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.
