"Дуже хоробрий": у WBC назвали наступного суперника Усика після перемоги над Верховеном

Олександр Усик

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном повинен провести бій з німцем Агітом Кабаєлом, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

"Агіт є тимчасовим чемпіоном WBC і обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Він заслужив це право. Він брав участь у тому грандіозному шоу надважковаговиків три роки тому в Саудівській Аравії та переміг усіх, включно з Френком Санчесом, який і сам щойно здобув неймовірну перемогу. Бій між Агітом і Олександром повинен відбутися цього року. Ми офіційно замовимо його, а далі подивимося.

У Агіта чудові удари по корпусу. Він не такий високий, як більшість надважковаговиків, але дуже хоробрий", — наводить слова Сулеймана офіційний сайт WBC.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

