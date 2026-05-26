"Дуже пишаюся Ріко": тренер Верховена привітав Усика з перемогою

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, привітав чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика з перемогою над своїм підопічним.

"Якщо відкинути політику, ми побачили запеклий бій між двома гідними чоловіками. Дуже пишаюся Ріко. Величезні вітання Усику з його важко здобутою перемогою.

Я прилетів додому до новонародженої внучки — ось моя нагорода. Дякую Ісусу Христу за моє життя", — написав тренер Верховена у соцмережі X.

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

