"Дуже сумніваюся": відомий промоутер висловився щодо термінів повернення Усика в ринг

Олександр Усик / © Associated Press

Промоутер Френк Воррен, який веде справи володаря тимчасового пояса WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, сумнівається в тому, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик повернеться в ринг 2025 року.

Про це він заявив у коментарі для Sky Sports.

"Усик попросив таймаут у WBO через травму, і він надав докази, така ситуація наразі. Чи буде він битися до кінця року? Я дуже сумніваюся", – сказав Воррен.

Також промоутер розповів, що працює над організацією поєдинку між Паркером і тимчасовим чемпіоном WBA британцем Фабіо Вордлі. Раніше ЗМІ повідомляли, що боксери зустрінуться 25 жовтня на арені O2 у Лондоні.

"Ми близькі до оголошення великого бою. Це буде одне з кількох великих шоу, над якими ми зараз працюємо. У надважкій вазі всі готові битися один з одним, ніхто нікого не уникає. Усі хочуть побачити ці поєдинки, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб влаштувати їх", – додав Воррен.

Зазначимо, що 24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Якщо Олександр відмовиться битися з новозеландцем, то пояс WBO стане вакантним і українець втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Усик попросив відкласти переговори про бій з Паркером через свою травму спини. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів, на який саме час – невідомо.

Наприкінці серпня WBO зобов'язала Усика надати оновлений медичний висновок після того, як Мережею розлетілося відео, де український боксер влаштував запальні танці під час благодійного вечору, організованого ним та його дружиною Катериною для збору коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.