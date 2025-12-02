"Дуже велика втрата": Шовковський відреагував на смерть легенди "Динамо"

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Реклама

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відреагував на смерть легенди клубу Володимира Мунтяна.

Екскерманич "біло-синіх", якого звільнили з посади наприкінці листопада, опублікував зворушливий допис на своїй сторінці в Instagram.

Мунтян пішов з життя 1 грудня на 80-му році після тривалої хвороби.

Реклама

"Пішов з життя Мунтян Володимир Федорович. Дуже велика втрата для всієї футбольної та не тільки української спільноти…

Свої, одні з перших футбольних кроків за молодіжну та олімпійську збірні України, я робив під керівництвом Федоровича.

Пам'ятаю, як зараз, у листопаді 1994 року олімпійська збірна готувалася до своєї чергової гри… На одному із передматчевих тренувань, – ми вже приїхали на стадіон "Динамо", він тоді ще не носив ім'я В.В. Лобановського, – Володимир Федорович каже, що хочемо побажати успіху мені, тому що я переїжджаю до лав національної збірної України для підготовки до матчу зі збірною Естонії.

Я тоді подумав, що Федорович жартує... Він завжди любив пожартувати...І таким назавжди Ви залишитесь в моїй пам'яті…

Реклама

Також чудово запам'ятаю Ваші слова-вітання з ювілейним 30-м чемпіонством... Дякую Вам за все, що Ви зробили для українського футболу... Вічна світла пам'ять...", – написав Шовковський.

Мунтян у складі "Динамо" сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі ставав володарем Кубка СРСР, а також виграв Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року.

За збірну СРСР він відіграв 49 матчів і забив сім м'ячів, ставши віцечемпіоном Європи 1972 року.

Після закінчення ігрової кар'єри Мунтян входив до штабу збірної України в її перших матчах, тренував молодіжку "синьо-жовтих", національну команду Гвінеї, криворізький "Кривбас", полтавську "Ворсклу" та низку інших клубів УПЛ. Працював у тренерському штабі "Динамо" та "Динамо-2".

Реклама

Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Андрій Полунін.