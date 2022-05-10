"Дуже боляче": український чемпіон ММА розповів про пережиті жахіття окупації рідного Ірпеня

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов пригадав страшні моменти, які його місто Ірпінь пережило під час окупації російською армією.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав Амосов вступив до лав тероборони та допомагав ЗСУ виганяти російських загарбників зі свого рідного міста Ірпінь.

В інтерв'ю виданню CNN Амосов поділився спогадами про жорстоку окупацію Ірпеня, яку йому довелося побачити власними очима.

"Люди бігали... хапали на руки дітей, батьків, тварин, плакали. Вони не знали, що робити. Бачив ситуацію, коли один військовий біг із дитиною на руках. Усі речі цієї дитини були вкриті кров'ю, але не її, а її батька. Мати бігла позаду.

Не знаю, що врешті сталося з татом дитини, але на це було важко дивитися. Малюку було, може, два чи три роки, але він навіть не розумів, що відбувалося. Я не чув, аби він плакав. Його, певно, просто охопив нереальний шок.

Бачити, як людина плаче через те, що тримає в руках скибку хліба, дуже боляче. Я не розумію, чому люди не вірять у те, що тут відбувається. Вони думають, що (Росія - прим.) проводить "спеціальну операцію" з порятунку людей. Важко дивитися на своє місто, яке колись було сповнене щастя й життя. Зараз спокійно, але я розумію й знаю, що відбувається в інших містах", - сказав Амосов.

Раніше повідомлялося, що Амосов відмовився проводити захист титулу проти британця Майкла Пейджа, щоб залишитися захищати Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, після того, як Ірпінь повністю опинився під контролем українських військових, 28-річний боєць ММА з льоху власного дому дістав чемпіонський пояс, який сховала там його мати.

В активі Амосова 26 поєдинків і 26 перемог у змішаних єдиноборствах.

У червні минулого року Ярослав одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.

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