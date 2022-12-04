"Дуже хороший спаринг": Усик іронічно оцінив бій Ф'юрі проти Чісори

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик поділився враженнями від бою володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою.

У головному поєдинку вечора боксу в Лондоні, на якому Усик був присутнім у залі, Ф'юрі технічним нокаутом переміг Чісору в десятому раунді.

Проте цей тріумф "Циганського короля" не особливо вразив українського чемпіона. В інтерв'ю британським ЗМІ Усик іронічно висловився про поєдинок, назвавши його "хорошим спарингом".

"Що я думаю про поєдинок Тайсона? Нічого не думаю. Це дуже хороший спаринг. Після бою я нічого не сказав Тайсону. Я дивився в його шалені очі. Я дуже хочу провести наступний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Весь світ цього бажає. Всі фанати боксу хочуть побачити цю битву. Це заради людей. Я битимуся за звання абсолютного чемпіона. Думаю, що ситуація з IBF не завадить, адже це великий бій за всі головні пояси", – сказав Усик в ефірі iFL TV.

Нагадаємо, після своєї перемоги Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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