"Дуже крутий виклик": Білодід поділилася емоціями від підписання контракту з футбольним клубом

Зіркова українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокоментувала підписання контракту з жіночою командою футбольного клубу "Металіст 1925".

24-річна призерка Олімпійських ігор у дзюдо поділилася очікуваннями від нового виклику в своєму житті у коментарі для пресслужби харків'ян.

"Для мене це новий виклик! Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди – все життя футболістки, а я ні. Я лише в дитинстві любила грати в футбол. Також ми інколи граємо на зборах з дзюдо. Проте я насправді завжди дуже любила футбол і для мене це дуже крутий виклик – спробувати себе у професійному футболі.

Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", – сказала Дар'я.

Жіноча команда "Металіста 1925" завершила регулярний чемпіонат на 3-му місці та забезпечила собі місце у чемпіонській групі. Перша гра другої частини сезону відбудеться у понеділок, 17 березня.

Білодід є бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо у ваговій категорії до 48 кг. На Олімпіаді-2024 в Парижі Дар'я змагалася у вазі до 57 кг і вибула в 1/8 фіналу через дискваліфікацію.

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