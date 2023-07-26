Дуже потужно: Усик похизувався формою за місяць до бою з Дюбуа (фото)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик продовжує готуватися до поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа.

Рівно за місяць до бою український боксер опублікував у Twitter фото з тренувального табору, показавши свою актуальну форму.

Олександр Усик / Фото: twitter.com/usykaa

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець захистив усі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Дюбуа у своєму останньому поєдинку в грудні 2022 року нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що непереможний український боксер Дмитро Митрофанов проведе чемпіонський бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа.

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