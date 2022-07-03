"Дуже серйозна": українська тенісистка прокоментувала травму, через яку знялася з міксту на Wimbledon

"Дуже серйозна": українська тенісистка прокоментувала травму, через яку знялася з міксту на Wimbledon

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про травму ноги, яку вона отримала в матчі другого раунду парного турніру Wimbledon-2022.

Декілька днів тому 20-річна українка вилетіла з жіночого парного розряду Wimbledon-2022, програвши разом з чешкою Терезою Мартінцовою дуету Габріела Дабровскі / Джуліана Олмос - 5:7, 6:3, 3:6.

На жаль, окрім поразки, Костюк під час матчу отримала травму ноги. Пошкодження завадило Марті виступити на турнірі в міксті з поляком Лукашем Куботом.

Українська тенісистка розкрила подробиці своєї травми. Вона буде змушена пропустити кілька наступних турнірів, на які була заявлена.

"У мене повний розрив однієї зі зв’язок і надрив другого ступеня ще однієї зв’язки. Сказали, що можна відновитися після цієї травми без операції, що я і намагатимусь зробити.

Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в США. Маю надію, що до цього моменту я буду готовою. Поки не знаю, який саме це буде турнір. Але в жодному разі не повертатимуся доти, доки не буду на 100% готовою. Травма, на жаль, дуже серйозна і потребує часу, щоб відновитись повністю", - сказала Марта для Telegram-каналу ВТУ.

Напередодні українка опублікувала фото, на якому вона в деротаційному чоботі, який допоможе їй швидше відновитися після травми гомілкостопа.

Фото: instagram.com/kostyukmarta

Зазначимо, що в одиночному та парному турнірах на Wimbledon Костюк завершила виступи на стадії другого раунду.

Раніше ТСН Проспорт писав, що перша ракетка світу полька Іга Свьонтек, яка активно підтримує Україну під час війни з Росією, сенсаційно вилетіла з Wimbledon.

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