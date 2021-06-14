"Дуже сильна гра": Зеленський відреагував на поразку збірної України від Нідерландів на Євро-2020

Глава держави чекає на перемоги від команди в наступних іграх.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на поразку національної збірної в матчі 1-го туру групи C Євро-2020 від Нідерландів (2: 3).

"Емоційне початок. Дуже сильна гра до останньої секунди. Кожен українець був сьогодні з вами і буде далі.

Попереду — дві важливі гри і перемога. Тому що напис на формі не купиш. Бо це — про Україну. Бо це сьогодні — про вас ", — написав Зеленський в Instagram.

Україна і Нідерланди виступають в групі C, де їх суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.

та В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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