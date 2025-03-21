"Дуже сильно допоміг команді": Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія

Керманич "синьо-жовтих" розповів, завдяки чому його підопічним вдалося оформити видовищний камбек.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав переламний момент першого матчу проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
За словами керманича "синьо-жовтих", ключовим епізодом поєдинку став гол Олексія Гуцуляка на 66-й хвилині.
Гуцуляк вийшов на заміну на 62-й хвилині замість Романа Яремчука, а вже через чотири хвилини зрівняв рахунок у грі. Після цього наша команда забила ще двічі та здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.
"Гра Гуцуляка? Я знаю дуже добре Олексія. Йому не потрібно було щось казати. Я бачив, що він налаштований, готовий до гри, тому він і вийшов на поле. Він пішов дуже агресивно у відбір, забрав м'яч. Цей гол був дуже важливим для нас, переламним, він дуже сильно допоміг команді.
Що сталося в другому таймі? Ми додали в бажанні, у високому пресингу, внесли певні корективи. Це протистояння складається з двох матчів. У другому таймі нам багато чого вдалося. Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри.
Шалена підтримка з боку вболівальників? Я вдячний усім уболівальникам, які прийшли. Вони підтримували команду, завдяки їм ми переламали перебіг зустрічі. Ми дуже вдячні. Ви самі чули, як усі підтримували ЗСУ і нашу збірну", – сказав Ребров на пресконференції після матчу.
Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
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