"Дуже складний день для українців": Світоліна заплакала після виходу до чвертьфіналу Wimbledon (відео)

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) заплакала під час флешінтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року з китаянкою Ван Сіньюй (№42 WTA).

Аби вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські окупанти завдали по Україні вранці 8 липня, 29-річна уродженка Одеси зіграла поєдинок з чорною стрічкою.

Еліна за два сети впевнено обіграла преставницю Піднебесної (6:2, 6:1) та вийшла до чвертьфіналу трав'яного мейджора.

Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні.

"Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу", – сказала Світоліна.

Еліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Еліна залишається єдиною представницею України в одиночному розряді Wimbledon-2024. Раніше до 1/8 фіналу не зуміли пробитися Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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