"Дуже слабка позиція": зірки українського спорту виступили проти можливого бойкоту Олімпіади-2024

Відомі українські спортсмени вважають, що наша країна не повинна бойкотувати Ігри в Парижі навіть якщо туди допустять росіян і білорусів.

Зіркові українські спортсмени Ярослава Магучіх, Олег Верняєв та Михайло Романчук прокоментувала можливий бойкот Олімпійських ігор-2024, якщо до них допустять росіян і білорусів.

Усі троє впевнені, що бойкот нашою країною Олімпіади буде хибним рішенням. Вони переконані, що українці мають поїхати на Ігри в Парижі, аби боротися на спортивному фронті та завоювати якомога більше медалей.

"Насправді я думаю, що це дуже слабка позиція – бойкотувати Олімпіаду. Ми повинні зробити все, аби цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді... Це найбільше змагання, яке дивляться усі, хто не дивився раніше. Якщо там не буде українських спортсменів, це буде провал, чесно.

Дуже сподіваюся, що ми зможемо довести свою думку до МОК та всіх інших. Те, що коїться зараз у нас в країні, не вкладається в голові. Багато російських спортсменів підтримують цей режим, багато – бояться. Але я не знаю, який це матиме вигляд – щоб вони підписали якийсь папірець, що вони не підтримують війну. Якщо ми говоримо про легку атлетику, то вони виступають з емблемою клубу ЦСКА – це підтримка армії, я вважаю, підтримка геноциду", – сказала легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади-2020 в стрибках у висоту Ярослава Магучіх в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"Треба провести голосування в "Дія" і зробити, як люди скажуть. Чесно кажучи, багато військових запитують, коли будуть змагання. Тому мені здається, що вони стежать і вболівають за нас. Якщо хлопці борються, це не означає, що ми повинні сидіти вдома та віддавати всі медалі росіянам.

Я думаю, що ми повинні також виїжджати, воювати на своєму спортивному фронті та завойовувати більше медалей. Якщо ми не поїдемо, то "даємо задню" і показуємо, що вони "взули" нас і тут", – заявив чемпіон та срібний призер Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв у коментарі YouTube-каналу ВДОМА.

Володар "срібла" та "бронзи" Токіо-2020 у плаванні Михайло Романчук також висловився проти бойкоту Україною Олімпіади в Парижі.

"Як ми бачимо на практиці деяких федерацій, гроші вирішують багато. Я вважаю, що наші спортсмени повинні боротися. Це повинно бути додатковою мотивацією, щоб вигризати та перемагати. Спортсмени можуть виїжджати з країни, тому ми можемо розповідати Європі та світу, що відбувається в Україні.

Вважаю, що ми повинні змагатися та доводити на міжнародній арені, що ми сильні та боротимемося до кінця, попри умови тренувань та життя. Ми є сильною нацією", – сказав Романчук у коментарі YouTube-каналу ВДОМА.

Раніше повідомлялося. що 35 країн домовилися вимагати від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У лютому 2023 року МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Водночас у березні президент МОК Томас Бах зробив скандальну заяву, в якій виправдав можливу участь росіян і білорусів в Олімпіаді-2024.

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