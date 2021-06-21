"Дуже соромно": що говорили гравці збірної України після поразки у вирішальному матчі Євро-2020

Українські футболісти попросили вибачення у вболівальників за результат поєдинку з Австрією.

Збірна України програла Австрії (0:1) у надважливому матчі останнього туру групового етапу Євро-2020. Після поразки футболісти поділилися коментарями щодо невдалого поєдинку.

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Півзахисник збірної України Олександр Зінченко заявив, що відчуває відповідальність за гру та результат, а також почуття сорому перед фанатами.

"Описати те, що у мене всередині, дуже непросто. Велике розчарування, я сам відчуваю відповідальність. Ми повинні були зіграти набагато краще. Те, як ми грали перший тайм - це неприйнятно. Ми повинні розглянути свої помилки, свою гру. На таких турнірах можна багато говорити про фізичні кондиції, але складно без менталітету переможців. Вигравати кожну дуель, на кожній ділянці поля, і в першому таймі цього не було. Другий тайм - ми віддавали всі сили, але Австрія дуже хороша, збалансована команда, яка нам не давала створювати моменти.

Браку з нашого боку було багато, ми заслужили на критику. У нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, але ми не грали на нічию, хотіли виграти, віддавали всі сили. Це буде для нас безцінним досвідом, але хочеться вже з нього щось витягувати і добувати результат.

Прийшло стільки вболівальників, нас весь стадіон гнав вперед, ми не здобули потрібного результату. Мені дуже соромно. Я ніколи не був в такій ситуації, коли подальша доля залежить не від нас. Нам нічого не залишається, тільки сподіватися на інші команди. Шанс мінімальний, але він є, і ми будемо сподіватися, що все зростеться. Але нам усім потрібно переглянути свою гру і ставлення до справи", - сказав Зінченко в ефірі телеканалів "Футбол".

Захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко зазначив, що з перших хвилин гра пішла не за планом через знервованість у діях гравців української команди.

"Все почалося з перших хвилин, кілька нервових моментів і помилок у простих ситуаціях, обрізок. Через це ми стали грати не так, як хотіли. Почали бути обережними, Австрія це відчула і почала пресингувати, через це перший тайм у нас не дуже вийшов. У другому трохи перебудувалися, намагалися показувати кращу гру.

Ми знали, що суперник буде пресингувати, їм потрібна була перемога. Але ми нервово почали, не виходило показати нашу гру. Відповідальний момент був, програли початок і потім не так себе комфортно почували. Далі просто чекаємо, сподіваємося і віримо, що ще залишається", - цитує Матвієнка ТК "Футбол".

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів про складнощі, які виникли в української збірної та висловив сподівання, що "синьо-жовтим" все ж вдасться потрапити до плейоф.

"Труднощі в грі? Не знаю з чим це пов'язано. Не виходило вийти з оборони. Була якась нервозність. Ми намагалися, але багато чого не виходило. Момент з пропущеним голом? Просто подача з кутового і так склалося, що в центрі була дірка, а суперник вискочив і встиг вдарити і забити

Інші матчі? Так, звичайно, будемо стежити. Шанси ще є. Будемо вірити, що вийдемо далі", - сказав Забарний в ефірі телеканалів "Футбол".

Україна з 3 очками фінішувала третьою у групі C. Нідерланди (9 балів) - перші, Австрія (6) - друга, Північна Македонія (0) - остання.

До 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Якщо Україна потрапить з 3-го місця в 1/8 фіналу, то її суперником буде переможець групи E (зараз лідирує Швеція) або F (лідирує Франція).

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