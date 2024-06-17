"Дуже соромно": Зінченко висловився про розгромну поразку України від Румунії на старті Євро-2024

Футболіст збірної України Олександр Зінченко прокоментував розгромну поразку від Румунії (0:3) у стартовому матчі на Євро-2024.

Наша національна команда встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

"Дуже важко знайти правильні слова. Дуже соромно було дивитися нашим вболівальникам в очі, всім тим, хто прийшов нас підтримати. Хлопці розуміють, що сталося. Потрібно показати нашу реакцію в наступній грі.

Що не вийшло в матчі з Румунією? Не знаю, головний тренер вкаже на наші помилки після гри, чого не вистачало. Але програвати 0:3 – це завжди боляче і неприємно.

Наскільки важко повертатися до гри після розгрому? Сподіваюся, в нас вийде це зробити. Так, на жаль, не так багато часу, але потрібно виходити з цієї ситуацїі. Всі команди грають за однакових умов, тож потрібно покращувати свою гру, це 100%.

Чого забракло в другому таймі? Десь агресії попереду, про це говорив головний тренер у перерві. Контроль м'яча – це одне, але створювати моменти – інше. Саме так збірна Румунії і перемогла, створила якісь напівмоменти та забила м'ячі. А далі нам вже було дуже важко", – цитує Зінченка Суспільне Спорт.

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В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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