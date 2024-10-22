"Дуже співчуваю": тренер "Арсенала" підтримав "Шахтар" перед очним матчем у Лізі чемпіонів

Мікель Артета висловив повагу донецькому клубу, який продовжує виступати на міжнародній арені під час війни в Україні.

Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета дав пресконференцію перед матчем третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти донецького "Шахтаря".

Іспанський фахівець висловив співчуття "гірникам" та українському народу через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України.

"Я дуже співчуваю через ситуацію, в якій опинився "Шахтар". Я не можу уявити, навіть коли розмовляю із Зінченком, як це впливає на вас, на всю країну, на ваші сім'ї та навколишнє середовище.

Те неймовірне ставлення до цієї ситуації, і те, що вони роблять, щоб продовжувати грати у футбол на такому рівні та конкурувати, – це чудово. Завтра ми зустрінемо їх тут якнайкраще.

Однозначно – футбол не найважливіша справа в нашому світі, особливо якщо порівнювати із ситуацією, в якій перебуває "Шахтар". Але вони вирішили використати футбол з його багатьма позитивними речами, які проявляються у справді потужному житті.

Я вважаю, що це прекрасно – те, як вони керували і керують ситуацією, як об'єдналася країна. Ми повинні усвідомлювати, що спорт також приносить радість у життя людей", – наводить слова Артети офіційний сайт "Арсенала".

Матч "Арсенал" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Арсенал" – "Шахтар" доступна на нашому сайті.

Перед третім туром "гірники" посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі одне очко. "Каноніри" з 4 балами розташовуються на 13-й позиції.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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