"Дуже сподіваюся на це": скандальний пілот "Формули-1" і син російського мільярдера чекає на перемогу України на Євро-2020

"Дуже сподіваюся на це": скандальний пілот "Формули-1" і син російського мільярдера чекає на перемогу України на Євро-2020

Гонщик уважно стежить за футбольним турніром.

Син російського мільярдера Дмитра Мазепіна, пілот команди "Хаас" Микита Мазепін зізнався, що вболіває за збірну України на Чемпіонаті Європи-2020. У суботу, 3 липня, в Римі "синьо-жовті" в 1/4 фіналу турніру зустрінуться з національною командою Англії.

"Я дуже сподіваюся, що Україна переможе. Не дивлячись на те, що зараз Україна і Росія - дві різні країни, я народився в той час, коли ми були братніми народами, у мене там багато друзів. Для вболівальників перемога стала б чимось особливим, і я дійсно на це сподіваюся.

Знаєте, 99 відсотків людей, з якими я працюю, кажуть, що футбол повертається додому, але я сподіваюся, що цього не станеться", - цитує Мазепіна GPfans.com.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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