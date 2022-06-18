"Дуже залежна від російських спонсорів": український чемпіон світу "розніс" Міжнародну федерацію дзюдо

Знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая обурений діями Міжнародної федерації дзюдо (IJF), яка послабила санкції проти російських і білоруських спортсменів та допустила їх до змагань у нейтральному статусі.

Після ухвалення скандального рішення Зантарая заявив, що відмовиться від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу, якщо російських дзюдоїстів допустять до міжнародних турнірів.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Георгій пояснив, чому атлетів країн-агресорок не можна пускати на змагання. За його словами, Росія в умовах санкційного тиску через спортсменів намагається зайти на світову арену.

"Цього не можна робити, бо це буде тенденція для інших видів спорту. Доки в нас йде війна, доки нам весь світ допомагає, і всі міжнародні компанії повиходили з бізнесу Росії, російський спорт намагається через спортсменів зайти на світову арену.

Я не хочу бути причетним до цієї федерації, за яку я виступав, яку я популяризував, доки вони підтримують такі рішення. На мій погляд, Міжнародна федерація дзюдо дуже залежна від російських спонсорів. Один з найбільших спонсорів - російські компанії. Президент Росії був почесним президентом Федерації дзюдо, він займався дзюдо. Але такі вчинки не роблять дзюдоїсти. Принцип дзюдо - повага, честь, сміливість. Те, що вони коять - неприпустимо для принципів дзюдо.

Стандарти спорту сьогодні якісь двосторонні. Якщо спорт є чесною грою, а Росія кидає бомби, вбиває людей, і наші спортсмени не можуть займатися повноцінно - це не є спорт і чесна гра. І це в той час, коли російські спортсмени мають повноцінну підготовку", - сказав Зантарая.

Нагадаємо, Міжнародна федерації дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у турнірах "Великого шолома" в нейтральному статусі. У відповідь на це Федерація дзюдо України заявила про готовність бойкотувати усі старти під егідою IJF, включно з турнірами олімпійської кваліфікації (розпочнеться влітку 2022 року).

Наступний турнір "Великого шолома" з дзюдо відбудеться 24-26 червня в Улан-Баторі (Монголія).

Георгій Зантарая - перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Також він двічі вигравав "золото" на чемпіонаті Європи та одного разу став другим.

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