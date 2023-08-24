Два асисти Мессі: "Інтер" Маямі з Кривцовим закамбечив і вийшов до фіналу Відкритого кубка США (відео)

Клуб Девіда Бекхема у серії пенальті пробився до вирішального матчу турніру.

"Інтер" Маямі завоював путівку до фіналу Відкритого кубка США. У півфіналі команда аргентинського нападника Ліонеля Мессі та захисника збірної України Сергія Кривцова за підсумками серії пенальті обіграла "Цинциннаті".

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2. До середини другого тайму "Цинциннаті" вів з різнецею у два м'ячі, але маямцям вдалося здійснити камбек. Дві результативні передачі заніс до свого активу Мессі.

На 68-й хвилині аргентинець подачею зі штрафного знайшов Леонардо Кампану, а той головою переправив м'яч у сітку.

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

А на 90+7-й хвилині Лео виконав шикарний асист із глибини поля, а Кампана ударом головою перевів гру до овертаймів.

Otro más de Leo para Leo en el minuto 97! pic.twitter.com/5n5JMsjS1T — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023

В екстратаймах команди обмінялися голами. Як підсумок, нічия – 3:3. У серії пенальті підопічні Херардо Мартіно здолали суперника з рахунком 5:4. Мессі виконував свій удар першим і був точним.

Зазначимо, що це перший поєдинок Мессі за американську команду, в якому він не відзначився голом. Загалом в активі аргентинця 10 м'ячів та 3 асисти у 8 матчах.

Що стосується Кривцова, то українець провів повний матч проти "Цинциннаті" і отримав жовту картку на 80-й хвилині.

У фіналі Відкритого кубка США "Інтер Маямі" зіграє з "Г'юстон Динамо". Поєдинок відбудеться 27 вересня.

Нагадаємо, раніше "Інтер Маямі" виграв перший трофей в клубній історії. Команда Мессі і Кривцова завоювала Кубок ліг, у серії пенальті обігравши "Нешвілл".

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