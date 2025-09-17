ТСН у соціальних мережах

Два асисти Судакова, переможний гол Кащука: "Карабах" здійснив суперкамбек проти "Бенфіки" в ЛЧ

Азербайджанський клуб оформив історичну сенсацію в Лісабоні.

Олексій Кащук

Олексій Кащук / © Associated Press

Азербайджанський "Карабах" на виїзді сенсаційно переміг португальську "Бенфіку" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершився з рахунком 2:3.

Уже на 6-й хвилині господарі поля відкрили рахунок – після подачі українського півзахисника Георгія Судакова з кутового відзначився Енцо Барренчеа.

На 16-й хвилині Судаков заніс до свого активу другий асист – цього разу його розрізну передачу перетворив у гол Вангеліс Павлідіс.

На 30-й хвилині азербайджанська команда скоротила відставання зусиллями Леандру Андраде.

На старті другого тайму гості відновили паритет у зустрічі – на 48-й хвилині точного удару завдав Каміло Дуран.

Розв'язка у цьому драматичному поєдинку настала на 86-й хвилині. Український півзахисник Олексій Кащук, вийшовши на заміну, забив переможний м'яч у ворота "Бенфіки", які захищав український голкіпер Анаталій Трубін.

Варто зазначити, що це перша перемога азербайджанської команди в основному раунді Ліги чемпіонів за всю історію.

Огляд матчу "Бенфіка" – "Карабах"

Буде додано незабаром.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Бенфіка" 30 вересня на виїзді зустрінеться з англійським "Челсі", а "Карабах" 1 жовтня прийме данський "Копенгаген".

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

