Два асисти Циганкова допомогли "Жироні" з Ванатом розгромити "Атлетик" у Ла Лізі

Українець відзначився результативними передачами на 4-й та 90+2-й хвилинах гри.

Віктор Циганков

Віктор Циганков / facebook.com/gironafc

"Жирона" розгромила "Атлетик" Більбао в домашньому матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершився з рахунком 3:0.

Уже на четвертій хвилині зустрічі господарі поля відкрили рахунок — Уго Рінкон Лумбрерас забив після передачі українського півзахисника Віктора Циганкова.

У другому таймі підопічні Мічела зміцнили свою перевагу — на 77-й хвилин Аззедін Унахі відзначився голом, асистував йому Клаудіо Ечеверрі.

На 90+2-й хвилині каталонці довели справу до розгрому — Циганков віддав другий асист, а Ечеверрі забив гол.

Зазначимо, що Циганков провів на полі весь матч. Ще один український футболіст "Жирони" — форвард Владислав Ванат — також вийшов у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині.

Український голкіпер "Жирони" Владислав Крапивцов весь поєдинок провів на лавці для запасних.

Після цієї перемоги "Жирона" (34 очки) піднялася на 12-те місце в таблиці Ла Ліги. "Атлетик" (35 балів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі "Жирона" 21 березня на виїзді позмагається з "Осасуною", тоді як "Атлетик" днем пізніше прийме "Бетіс".

